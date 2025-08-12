सेमीक्रायोजेनिक इंजन युक्त उन्नत एलवीएम-3 का पहला प्रक्षेपण 2027 में

इसरो अध्यक्ष वी.नारायणन ने कहा कि सेमीक्रायोजेनिक इंजन वाले उन्नत एलवीएम-3 का पहला प्रक्षेपण वर्ष 2027 की पहली तिमाही में करने का लक्ष्य है। इसके लिए इंजन का विकास प्रगति पर है। सेमीक्रायोजेनिक इंजन के कुल 7 परीक्षण किए जाने थे जिसमें से तीन परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इसरो अधिकारियों के मुताबिक सेमीक्रायोजेनिक चरण का विकास भविष्य के प्रक्षेपणयानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह अत्याधुनिक और सबसे भारी रॉकेट एलवीएम-3 में स्टोरेबल इंजन (तरल चरण एल-110) की जगह लेगा। सेमीक्रायोजनिक चरण का वजन लगभग 200 टन होगा। इसमें 120 टन प्रणोदक होंगे और यह वैक्यूम में 200 टन का थ्रस्ट पैदा करेगा।