5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बैंगलोर

सरकारें न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने में विफल : एआइडीएसओ

एआइडीएसओ बेंगलूरु जिला सचिव कल्याण कुमार ने कहा कि आज सभी सरकारों की नीति एक जैसी हो गई है। सभी सार्वजनिक शिक्षा को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने में जुटे हैं। यह केवल कर्नाटक की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों का व्यवस्थित रूप से विनाश किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 05, 2026

हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और जो शिक्षक हैं, उन्हें पढ़ाने के बजाय गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है।

सरकारी स्कूलों को बंद करने के सरकार के निर्णय के विरोध में रविवार को नेलमंगला के लोहित नगर में सार्वजनिक शिक्षा बचाओ जन-प्रतिरोध सभा का आयोजन।

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन All India Democratic Students Organization (एआइडीएसओ) कर्नाटक राज्य समिति ने राज्य में केपीएस मैग्नेट योजना के तहत 40,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के सरकार के निर्णय के विरोध में रविवार को नेलमंगला के लोहित नगर में सार्वजनिक शिक्षा बचाओ जन-प्रतिरोध सभा का आयोजन किया।

यह केवल कर्नाटक की समस्या नहीं

सभा को संबोधित करते हुए एआइडीएसओ बेंगलूरु जिला सचिव कल्याण कुमार ने कहा कि आज सभी सरकारों की नीति एक जैसी हो गई है। सभी सार्वजनिक शिक्षा को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने में जुटे हैं। यह केवल कर्नाटक की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों का व्यवस्थित रूप से विनाश किया जा रहा है। छात्रों की संख्या कम जैसे बहानों के आधार पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं पूछा जा रहा कि स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं हैं।

ये योजनाएं सुनने में आकर्षक

उन्होंने कहा कि हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और जो शिक्षक हैं, उन्हें पढ़ाने के बजाय गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। गरीब अभिभावक कड़ी मेहनत इसलिए करते हैं कि उनके बच्चे कम-से-कम सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर बेहतर जीवन बना सकें। लेकिन, सरकारें न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराए बिना यह आरोप लगाती हैं कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने केपीएस या मैग्नेट स्कूल योजना की आलोचना करते हुए कहा कि ये योजनाएं सुनने में आकर्षक लगती हैं, लेकिन वास्तव में खतरनाक हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि लड़कियों की सुरक्षा के अभाव वाले इस दौर में छोटे बच्चों को गांव से बाहर स्थित स्कूलों में कैसे भेजा जाए। मुफ्त बस की घोषणा केवल आश्वासन बनकर रह गई है और यात्रा की परेशानी अभिभावकों पर ही आ रही है।

बैठक के बाद आने वाले दिनों में मजबूत आंदोलन खड़ा करने के उद्देश्य से लोहित नगर सार्वजनिक शिक्षा बचाओ समिति का गठन किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 09:39 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / सरकारें न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने में विफल : एआइडीएसओ

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

किदवई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई को पर्यावरण प्रमाणपत्र

यह इकाई प्रतिदिन लगभग 1 टन जैविक अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन कर रही है।
बैंगलोर

चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टरों व स्टाफ के लिए जीवन बीमा अनिवार्य

मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए हैं।
बैंगलोर

महानरेगा पर आरोप निराधार, मुख्यमंत्री भाषा पर संयम रखें: जोशी

मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए
बैंगलोर

कांग्रेस बल्लारी को भरत रेड्डी का ‘गणराज्य’ बना रही है: जोशी

जोशी ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत विधायक के निजी सुरक्षा गार्ड की गोली से हुई है।
बैंगलोर

बढ़ी मांग, घटी आपूर्ति तो आम आदमी की थाली से दूर हुआ सहजन

आम आदमी की थाली से दूरी
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.