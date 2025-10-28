लापरवाही सामने आई तो होगी कड़ी कार्रवाई : मंत्री खंड्रे

मंत्री के दौरे के दौरान किसान संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। किसान की मौत के लिए वन विभाग की निंदा की। अतिरिक्त मुआवजे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोग इस बात को लेकर भी नाराज थे कि मंत्री किसान की हत्या वाली जगह से लगभग 20 किलोमीटर दूर, सरगुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, फिर भी घटनास्थल पर नहीं गए। इन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के मैसूरु में होने के कारण किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए मैसूरु ले जाया गया।