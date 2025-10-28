लापरवाही सामने आई तो होगी कड़ी कार्रवाई : मंत्री खंड्रे

वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने मैसूरु Mysuru जिले के सरगुर तालुक के बेन्गेरे गांव में रविवार को बाघ Tiger के हमले में एक किसान की मौत पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
वे सोमवार को मैसूरु मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान से जुड़े शवगृह में बाघ के हमले में मारे गए किसान राजशेखर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने वन विभाग को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अगर इस घटना में वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पाई जाती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री के दौरे के दौरान किसान संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। किसान की मौत के लिए वन विभाग की निंदा की। अतिरिक्त मुआवजे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोग इस बात को लेकर भी नाराज थे कि मंत्री किसान की हत्या वाली जगह से लगभग 20 किलोमीटर दूर, सरगुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, फिर भी घटनास्थल पर नहीं गए। इन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के मैसूरु में होने के कारण किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए मैसूरु ले जाया गया।
इस पर, मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शव को मैसूरु क्यों ले जाया गया। अधिकारियों का कहना है कि शव को सुरक्षित रखने के लिए उसे ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। इस बीच, वन विभाग ने किसान को मारने वाले बाघ को पकडऩे के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।
