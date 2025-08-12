स्वदेशी जीपीएस नाविक निष्प्रभावी होने के कागार पर

नाविक प्रणाली को सक्रिय करने के लिए इसरो ने कुल 7 उपग्रहों को पृथ्वी की अलग-अलग कक्षाओं में जुलाई 2013 से अप्रेल 2016 के बीच स्थापित किया। दुर्भाग्य से इन उपग्रहों में लगाई गईं यूरोपीय परमाणु घडिय़ां खराब होने लगीं और एक के बाद एक उपग्रह निष्प्रभावी होने लगे। प्रत्येक उपग्रह को 10 से 12 साल के मिशन पर भेजा गया, लेकिन तीन-चार साल में ही उपग्रह खराब होने लगे। इसरो ने स्वदेशी तकनीक से परमाणु घडिय़ों का विकास किया और सबसे पहले अगस्त 2017 में खराब पड़े आइआरएनएसएस-1 ए की जगह आइआरएनएसएस-1 एच भेजा। लेकिन उपग्रह हीटशील्ड में फंस गया और मिशन विफल हो गया। फिर उसकी जगह आइआरएनएसएस-1 एल लांच किया गया। वर्ष 2023 में इसरो ने शृंखला के सभी उपग्रहों को दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों से स्थानांतरित करने की योजना बनाई और उपग्रहों का नामकरण एवीएस कर दिया। एनवीएस शृंखला के कुल 5 उपग्रह लांच करने की योजना थी जिसमें से एक उपग्रह (एनवीएस-01) मई 2023 में भेजा गया जो ऑपरेशनल है। लेकिन इसी साल लांच किया गया एनवीएस-02 विफल हो गया जिससे इसरो को फिर एक बार झटका लगा।