12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बैंगलोर

स्वदेशी जीपीएस नाविक निष्प्रभावी होने के कागार पर

कई दशक के प्रयासों से तैयार हुई नेविगेशन एवं पोजिशनिंग प्रणाली शृंखला के 11 में से अधिकांश उपग्रह हुए खराब

बैंगलोर

Rajeev Mishra

Aug 12, 2025

कई दशक के प्रयासों और भारी लागत से नेविगेशन, पोजिशनिंग और टाइमिंग सेवाओं के लिए अमरीकी जीपीएस सिस्टम के तर्ज पर तैयार की गई स्वदेशी नौवहन प्रणाली नाविक निष्प्रभावी होने के कगार पर है। इस प्रणाली को पूरी क्षमता के साथ ऑपरेशनल होने के लिए कम से कम 7 उपग्रहों की आवश्यकता होती है और दावा किया जा रहा है कि 4 उपग्रह सक्रिय हैं। हालांकि, वास्तविक स्थिति इससे भी खराब है।

हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रणाली के लिए लांच किए गए कुल 11 उपग्रहों में से 4 ऑपरेशनल हैं। इन 4 उपग्रहों का उपयोग एकतरफा संदेश प्रसारण के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस शृंखला के लांच किए गए दो उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुंच सके। एक उपग्रह ऑपरेशनल अवधि पूरा करने के बाद सेवा से बाहर हो चुका है। शृंखला के 5 उपग्रहों की सभी तीन परमाणु घडिय़ां खराब हो चुकी हैं। ये उपग्रह हैं आइआरएनएसएस 1 ए, आइआरएनएसएस 1 सी, आइआरएनएसएस 1 डी, आइआरएनएसएस 1 ई और आइआरएनएसएस 1 जी। जो चार उपग्रह ऑपरेशनल हैं उनमें से भी एक उपग्रह आइआरएनएसएस 1 एफ की तीन में से दो परमाणु घडिय़ां खराब हो चुकी हैं। इसका अर्थ है कि इस उपग्रह से भी आंशिक सेवाएं ही मिल रही हैं।

ऑपरेशनल उपग्रहों की वास्तविक स्थिति

दरअसल, इस शृंखला के जिन 4 उपग्रहों के सक्रिय होने का दावा किया गया है उनमें आइआरएनएसएस-1 एफ, आइआरएनएसएस-1 एल तथा एनवीएस-01 और एनवीएस 02 हैं। लेकिन, सच्चाई यह है कि आइआरएनएसएस 1 एफ की तीन में से दो परमाणु घडिय़ां खराब हैं। यानी, इस उपग्रह की भी आंशिक सेवाएं मिल रही होंगी। वहीं, एनवीएस-02 के वाल्व में खराबी आने के कारण यह उपग्रह निचली कक्षा में ही फंसा रह गया। चूंकि, इस उपग्रह को ऑपरेशनल कक्षा में नहीं पहुंचाया जा सका इसलिए इससे भी मामूली (10 फीसदी से अधिक नहीं) सेवाएं मिल रही हैं। इसरो ने इसी साल 29 जनवरी को एनवीएस-02 का प्रक्षेपण किया था, लेकिन उपग्रह के वाल्व में आई खराबी के कारण यह उपग्रह लगभग निष्प्रभावी है। जिन 4 उपग्रहों के ऑपरेशनल होने का दावा किया जा रहा है, वास्तव में उनमें से केवल 2 ही पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।

तीन नए उपग्रह लांच करने की योजना

केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में कहा कि इस साल के अंत तक शृंखला के अगले उपग्रह एनवीएस-03 को लांच किया जाएगा। उसके बाद छह महीने के अंतराल पर शृंखला के दो अन्य उपग्रह एनवीएस-04 और एनवीएस-05 भी लांच किए जाएंगे। एनवीएस-02 के वाल्व में आई खराबी पर जांच समिति ने अपनी सिफारिशें सौंपी दी हैं। सिफारिशों के आधार पर शृंखला के अगले उपग्रहों में सुधार किए जाएंगे। दरअसल, भारतीय उपमहाद्वीप के 1500 किमी के दायरे में नाविक प्रणाली अमरीका की जीपीएस से भी अधिक परिशुद्धता के साथ स्थिति की जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, वाहनों की ट्रैकिंग, बेड़े का प्रबंधन, उपग्रहों के कक्षा निर्धारण समेत कई सेवाएं नाविक प्रणाली से मिलती हैं। कुछ मोबाइल सेट पर भी नाविक सेवाएं उपलब्ध होने लगी हैं और इसे हर-हाथ तक पहुंचाने के प्रयास भी हो रहे हैं। भले ही यह प्रणाली जीपीएस की तरह लोकप्रिय नहीं है, लेकिन देश की सेनाओं और मछुआरों के लिए काफी उपयोगी साबित हुई है।

परमाणु घडिय़ां खराब होने से निष्प्रभावी हुए उपग्रह

नाविक प्रणाली को सक्रिय करने के लिए इसरो ने कुल 7 उपग्रहों को पृथ्वी की अलग-अलग कक्षाओं में जुलाई 2013 से अप्रेल 2016 के बीच स्थापित किया। दुर्भाग्य से इन उपग्रहों में लगाई गईं यूरोपीय परमाणु घडिय़ां खराब होने लगीं और एक के बाद एक उपग्रह निष्प्रभावी होने लगे। प्रत्येक उपग्रह को 10 से 12 साल के मिशन पर भेजा गया, लेकिन तीन-चार साल में ही उपग्रह खराब होने लगे। इसरो ने स्वदेशी तकनीक से परमाणु घडिय़ों का विकास किया और सबसे पहले अगस्त 2017 में खराब पड़े आइआरएनएसएस-1 ए की जगह आइआरएनएसएस-1 एच भेजा। लेकिन उपग्रह हीटशील्ड में फंस गया और मिशन विफल हो गया। फिर उसकी जगह आइआरएनएसएस-1 एल लांच किया गया। वर्ष 2023 में इसरो ने शृंखला के सभी उपग्रहों को दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों से स्थानांतरित करने की योजना बनाई और उपग्रहों का नामकरण एवीएस कर दिया। एनवीएस शृंखला के कुल 5 उपग्रह लांच करने की योजना थी जिसमें से एक उपग्रह (एनवीएस-01) मई 2023 में भेजा गया जो ऑपरेशनल है। लेकिन इसी साल लांच किया गया एनवीएस-02 विफल हो गया जिससे इसरो को फिर एक बार झटका लगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

Published on:

12 Aug 2025 07:22 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / स्वदेशी जीपीएस नाविक निष्प्रभावी होने के कागार पर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.