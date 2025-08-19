युवाओं में हृदयघात के मामलों को कोविड से जोड़ना गलत : चिकित्सा शिक्षा मंत्री

विधानसभा में सोमवार को हासन में दिल के दौरे की बढ़ती घटनाओं पर बहस हुई। सदस्यों ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से घटनाओं के पीछे के कारणों, निवारक उपायों, सुविधाओं, देखभाल केंद्रों, पदों आदि के बारे में पूछा।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने जवाब में कहा कि युवाओं सहित अन्य लोगों में दिल के दौरे Hear Attack की घटनाएं चिंताजनक हैं। पिछले दो महीनों में दिल के दौरे की घटनाओं का पैटर्न देखा गया है और यह पिछले वर्षों के छह फीसदी के बराबर है। दिल के दौरे की घटनाओं को कोविड-19 से जोडऩे का पैटर्न सही नहीं है।
उन्होंने कहा, घटनाओं के बारे में बेहिसाब रिपोर्ट और संदेश के कारण, जयदेव अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 25 फीसदी की वृद्धि हुई। पीड़ितों को सिगरेट पीने या शराब पीने की आदत नहीं थी। इन कारकों के अलावा, गतिहीन जीवनशैली भी दिल के दौरे का एक कारण है। जयदेव अस्पताल के निदेशक डॉ. रवींद्रनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने कोविड-19 से संबंध होने की संभावना को खारिज किया है।
मंत्री ने बताया कि सरकार आठ महीनों में हुब्बल्ली में कार्डियोलॉजी यूनिट खोलेगी। बजट में रायचूर और कोप्पल जयदेव यूनिट की भी घोषणा की गई है। दो महीनों में बेलगावी में भी एक कार्डियोलॉजी यूनिट आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। पांच वर्षों में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और विशेष अस्पताल होगा।