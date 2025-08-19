Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बैंगलोर

युवाओं में हृदयघात के मामलों को कोविड से जोड़ना गलत : चिकित्सा शिक्षा मंत्री

चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने जवाब में कहा कि युवाओं सहित अन्य लोगों में दिल के दौरे Hear Attack की घटनाएं चिंताजनक हैं। पिछले दो महीनों में दिल के दौरे की घटनाओं का पैटर्न देखा गया है और यह पिछले वर्षों के छह फीसदी के बराबर है। दिल के दौरे की घटनाओं को कोविड-19 से जोडऩे का पैटर्न सही नहीं है।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Aug 19, 2025

विधानसभा में सोमवार को हासन में दिल के दौरे की बढ़ती घटनाओं पर बहस हुई। सदस्यों ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से घटनाओं के पीछे के कारणों, निवारक उपायों, सुविधाओं, देखभाल केंद्रों, पदों आदि के बारे में पूछा।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने जवाब में कहा कि युवाओं सहित अन्य लोगों में दिल के दौरे Hear Attack की घटनाएं चिंताजनक हैं। पिछले दो महीनों में दिल के दौरे की घटनाओं का पैटर्न देखा गया है और यह पिछले वर्षों के छह फीसदी के बराबर है। दिल के दौरे की घटनाओं को कोविड-19 से जोडऩे का पैटर्न सही नहीं है।

उन्होंने कहा, घटनाओं के बारे में बेहिसाब रिपोर्ट और संदेश के कारण, जयदेव अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 25 फीसदी की वृद्धि हुई। पीड़ितों को सिगरेट पीने या शराब पीने की आदत नहीं थी। इन कारकों के अलावा, गतिहीन जीवनशैली भी दिल के दौरे का एक कारण है। जयदेव अस्पताल के निदेशक डॉ. रवींद्रनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने कोविड-19 से संबंध होने की संभावना को खारिज किया है।

मंत्री ने बताया कि सरकार आठ महीनों में हुब्बल्ली में कार्डियोलॉजी यूनिट खोलेगी। बजट में रायचूर और कोप्पल जयदेव यूनिट की भी घोषणा की गई है। दो महीनों में बेलगावी में भी एक कार्डियोलॉजी यूनिट आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। पांच वर्षों में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और विशेष अस्पताल होगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Aug 2025 11:05 am

Hindi News / Karnataka / Bangalore / युवाओं में हृदयघात के मामलों को कोविड से जोड़ना गलत : चिकित्सा शिक्षा मंत्री

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.