गुटखा-पान मसाला शौकीनों को बड़ा झटका! कर्नाटक में लगा 1 साल का बैन; बेचने और जमा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

फिलहाल यह प्रतिबंध 10 अगस्त 2026 से अगले एक साल तक लागू रहेगा। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि आदेश खास तौर पर तंबाकू या निकोटिन वाले गुटखा, पान मसाला और अन्य प्रतिबंधित उत्पादों से जुड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर तरह के तंबाकू उत्पाद के लिए एक जैसा नियम लागू हो गया है। अलग-अलग उत्पादों पर अलग कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।