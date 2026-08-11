कर्नाटक में 2,110 करोड़ के निवेश मामले में ईडी की छापेमारी, बेलगावी-चिक्कोडी-निपाणी में खंगाले ठिकाने

निश्चित रिटर्न का लालच देकर निवेश कराने के आरोप

ईडी के अनुसार यह जांच बेलगावी शहर के मालामारुति थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई। प्राथमिकी में लोगों को असामान्य रूप से अधिक और निश्चित रिटर्न का लालच देकर निवेश कराने के आरोप हैं। मामला अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के तहत दर्ज किया गया था। ईडी की जांच में सामने आया कि शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर ने निवेश और जमा राशि पर हर महीने 3 फीसदी रिटर्न देने का कथित भरोसा दिलाकर लोगों से बड़ी रकम जुटाई। जांच के अनुसार इस तरीके से करीब 2,110.97 करोड़ रुपए जुटाए गए। तलाशी के दौरान करीब 333.89 करोड़ रुपए की रकम निवेशकों को लौटाए जाने के साक्ष्य मिले। वहीं ईडी के प्रारंभिक आकलन के अनुसार करीब 1,777.08 करोड़ रुपए की कथित अपराध से अर्जित आय का अब तक पता नहीं चल सका है।