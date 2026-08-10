स्लीपर वंदे भारत के जल्द चलने के आसार, बेंगलूरु और मुंबई के बीच प्रीमियम रात्रिकालीन सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा

हुब्बल्ली होकर चलाने की मांग

ट्रेन दोनों शहरों से रात में रवाना होकर करीब 16 घंटे में गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद है। ट्रेन को कल्याण कर्नाटक के रास्ते चलाने की योजना से रायचूर, यादगीर और कलबुर्गी जैसे जिलों को बड़े शहरों से तेज रेल संपर्क मिलने की उम्मीद है। यह मार्ग करीब 1,137 किलोमीटर लंबा है और अधिकांश हिस्से में विद्युतीकरण व दोहरीकरण हो चुका है। कुछ हिस्सों में अधिकतम गति 130 किमी प्रति घंटे तक है। फिलहाल इस मार्ग पर उदय एक्सप्रेस और एसएमवीटी बेंगलूरु-एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन यात्रा में करीब 24 घंटे लगते हैं। ऐसे में स्लीपर वंदे भारत से यात्रा समय में बड़ा अंतर आने की उम्मीद है। जनप्रतिनिधियों और रेलवे यात्रियों ने ने वंदे भारत स्लीपर को हुब्बल्ली होकर चलाने की मांग की थी। हालांकि, करीब 1,216 किलोमीटर के अपेक्षाकृत लंबे मार्ग और कुछ हिस्सों में गति संबंधी सीमाओं को देखते हुए फिलहाल इस विकल्प पर विचार नहीं किया गया है।