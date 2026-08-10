हुनर को मिलेगा मंच: पारंपरिक परिधान को बढ़ावा देने के लिए फैशन शो 30 अगस्त को

महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना

आयोजक नागरत्ना एस. ने हुब्बल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि फैशन शो का उद्देश्य महिलाओं को अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराने के साथ उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। साथ ही समाज में पारंपरिक भारतीय परिधान के महत्व को प्रोत्साहित करना भी आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है।