30 बैग से शुरुआत, अब रोज 200 किलो मशरूम

30 हजार से शुरू हो सकता है कारोबार

महेश के अनुसार, शेड पहले से हो तो करीब 30 हजार रुपए में मशरूम उत्पादन शुरू किया जा सकता है। ऑयस्टर, मिल्की और बटन मशरूम व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयोगी हैं। वे किसानों को उत्पादन शुरू करने से पहले बाजार और बिक्री की व्यवस्था तय करने की सलाह देते हैं। कृषि विभाग की नव उद्यम योजना के तहत मशरूम आधारित उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता पाने वाले महेश कर्नाटक के पहले उद्यमी बने हैं।