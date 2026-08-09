बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा: बच्चों में संस्कार, आत्मविश्वास और संस्कृति की सीख

अच्छे संस्कारों को व्यवहार में उतारने का संदेश

संस्कारशाला के संस्थापक सदस्य बालकृष्ण सराफ ने कहा कि संस्कार ही व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान होते हैं। उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों के माध्यम से बच्चों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, माता-पिता एवं गुरुजनों के सम्मान और सदाचारपूर्ण जीवन का महत्व समझाया। पंडित जेठमल श्रीमाली ने प्रेरक प्रसंगों के जरिए भारतीय परंपराओं, सामाजिक रीति-रिवाजों और पर्व-त्योहारों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बचपन में मिले संस्कार जीवनभर व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ के प्रवक्ता किशोर पटेल गोलिया चौधरियान ने महापुरुषों के जीवन प्रसंग सुनाते हुए बच्चों को आदर्श जीवनशैली अपनाने और अच्छे संस्कारों को व्यवहार में उतारने के लिए प्रेरित किया।