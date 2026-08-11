मिलावट पर निगरानी के लिए पर्याप्त अमला नहीं, कर्नाटक में आधे से ज्यादा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद खाली

बढ़ रहा खाद्य कारोबार, घट रहा निगरानी तंत्र

कर्नाटक में शहरीकरण और खाद्य कारोबार के विस्तार के साथ होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, क्लाउड किचन और पैकेज्ड फूड कारोबार तेजी से बढ़ा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी कारोबार का दायरा बढ़ाया है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने निगरानी का काम पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। विभाग को नियमित निरीक्षण के साथ शिकायतों की जांच, खाद्य नमूनों का संग्रह, प्रयोगशाला जांच और मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करनी होती है। पर्याप्त अधिकारी नहीं होने पर इन सभी गतिविधियों का नियमित संचालन मुश्किल हो सकता है।