हुब्बल्ली में राजेश्वर भगवान की 83वीं पुण्यतिथि, राजस्थानी परिधान में पहुंचीं महिलाएं

कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित

इस अवसर पर आंजणा (पटेल) समाज सेवा संगठन हुब्बली-धारवाड़ के अध्यक्ष सोपाराम काग, दूदाराम कान्दली, खंगाराम कान्दली, केवलराम ठां, किशोर पटेल, मूलाराम कान्दली, तेजाराम मालवी सिनली, पीराराम मालवी, रूपाराम ठां, कानाराम खाखरलाई, चैनाराम काग, ओमाराम सीह, केवलराम ठां, मूलाराम, डूंगराराम काग, विरमराम पोण, जूंजाराम काग, टिकमाराम मालवी, छोगाराम काग, रमेश करड़, कलाराम करड़, हरजीराम, सांवलराम, स्वरूपराम धारवाड़, विरमराम करलू, सोमाराम हारणी, सोमाराम मालवी सिनली, रूगनाथ मालवी, शेराराम ठां, भीमाराम करड़, अणदाराम तरक, नेमाराम काटोतरिया, कृष्णकुमार, जगदीश धुणिया, समर्थराम कुकील, मोहनराम अराबा, केराराम, मकराराम, पीराराम ठां, ओमाराम, तेजाराम बोका, मालाराम सीह, जालाराम मालवी सिनली समेत समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही कालूसिंह चौहान, सुभाषसिंह जमादार, रमेश बाफना, अभिषेक मेहता, संदीप मेहता, परबतसिंह खींची, वेलाराम घांची, अनोप दर्जी, धर्मेन्द्र माली, उदाराम प्रजापत, घेवरराम पोण, भीमाराम पोण, भीमाराम देवासी, जोगाराम तरक, तरण पटेल चाली, चुन्नीलाल सोलंकी, कैलाश सोलंकी, ओमाराम काग, ताम्बाराम सीह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।