कर्नाटक कैबिनेट में महिलाओं की एंट्री की तैयारी, उमाश्री समेत 3 नाम चर्चा में

कर्नाटक में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बार फिर फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अब मंत्रिमंडल में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है। मौजूदा मंत्रिमंडल में एक भी महिला को जगह नहीं मिलने के बाद पार्टी के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं। इसी के बीच 2 से 3 महिला नेताओं को मंत्री बनाए जाने की चर्चा सामने आई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष और कुछ नेताओं की नाराजगी को देखते हुए भी नेतृत्व बदलाव पर विचार कर रहा है। शिवकुमार ने इस सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा की है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की।

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