घर के शौचालय में घुसा तेंदुआ, 8 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा

एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. पवित्र जैन ने बुधवार को कहा कि, तेंदुए को बेहोश करने के बाद ड्रोन कैमरे और जाल की मदद से पकड़ा गया। उसकी उम्र तीन से चार साल की हो सकती है और इसका वजन 50 से 60 किलो है। लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ जानवरों की सुरक्षा भी जरूरी है। जब कोई जानवर इस तरह के संघर्ष में शामिल हो, तो जनता को भी शांति से पेश आना चाहिए।