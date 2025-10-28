मंत्री गुंडूराव ने दिए काम जल्द पूरा करने के निर्देश

कुंजतबैल लेआउट के संबंध में मंत्री ने कहा कि साइटों की ऊंची कीमत खरीदारों की कम प्रतिक्रिया का मुख्य कारण है। कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करना बाकी है। जब सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, तब हमें अपनी साइटों का मार्केटिंग अभियान चलाना होगा, ताकि खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने उपायुक्त को मुडा के तीनों लेआउट की मासिक समीक्षा करने के निर्देश दिए।हाल ही में मंत्री ने मुडा की समीक्षा बैठक में कुंजतबैल लेआउट परियोजना में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने इस परियोजना को घाटा देने वाली योजना बताया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण पर पहले ही बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है, और परियोजना से लाभ की संभावना कम है।