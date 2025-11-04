बच्चों सहित 15 से अधिक लोग घायल

प्रतीकात्मक फोटो
-आवार कुत्तों का आतंक
बागलकोट जिले के इल्कल शहर में सोमवार को एक आवारा कुत्ते Street Dog के काटने से 15 से अधिक लोग घायल हो गएं। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। कई बच्चों के चेहरे, होंठ और ठुड्डी पर गंभीर चोटें आई हैं। इस कुत्ते के रेबीज से संक्रमित होने की आशंका से लोग दहशत में हैं।सभी घायलों को बागलकोट जिला अस्पताल और इल्कल तालुक अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है।
पीड़ितों में से एक, राजलक्ष्मी वलीकर नाम की तीन वर्ष की बच्ची के मुंह में गंभीर चोटें आईं।हमले की घटनाएं गौळरगुडी, जूनियर कॉलेज और शरणबसवेश्वर मंदिर क्षेत्र में दर्ज की गईं। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने और आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं।
स्थानीय लोग आवारा कुत्तों के हमलों से हैरान हैं और उन्होंने आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए सही कदम न उठाने पर इल्कल नगर निगम के खिलाफ गुस्सा जताया है।