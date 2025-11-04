बच्चों सहित 15 से अधिक लोग घायल

बागलकोट जिले के इल्कल शहर में सोमवार को एक आवारा कुत्ते Street Dog के काटने से 15 से अधिक लोग घायल हो गएं। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। कई बच्चों के चेहरे, होंठ और ठुड्डी पर गंभीर चोटें आई हैं। इस कुत्ते के रेबीज से संक्रमित होने की आशंका से लोग दहशत में हैं।सभी घायलों को बागलकोट जिला अस्पताल और इल्कल तालुक अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है।