ट्रेन में ‘दौड़ा’ धड़कता दिल, हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी सफल

इस तरह की दूसरी घटना में सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में आठ चिकित्सकों की एक टीम गुरुवार रात एक विशेष आइस बॉक्स में धड़कता दिल लेकर यशवंतपुर स्थित स्पर्श अस्पताल से निकली। इसके चंद मिनटों बाद टीम ने 11 बजकर एक मिनट पर यशवंतपुर स्टेशन से मेट्रो ली और धड़कते हुए दिल Heart के साथ मिनटों में संपिगे रोड स्टेशन पहुंच गई। इस दौरान ट्रेन ने कई स्टेशन पार किए। स्टेशन से उतरने के बाद टीम पास ही स्थित अपोलो अस्पताल पहुंची, जहां पहले से तैयार चिकित्सकों की टीम ने हृदय प्रत्यारोपण Heart Transplant सर्जरी की।