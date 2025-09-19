नीट-यूजी : सीट आवंटन के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग फिर से

इसमें एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा आयुष पाठ्यक्रमों के लिए भी काउंसलिंग शामिल है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने विकल्प-2 चुना था, आवश्यक शुल्क का भुगतान किया था और पिछले दौर में आयुष में आवंटित नहीं हुए थे, वे भी संशोधित आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं।