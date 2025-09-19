Patrika LogoSwitch to English

नीट-यूजी : सीट आवंटन के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग फिर से

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने विकल्प-2 चुना था, आवश्यक शुल्क का भुगतान किया था और पिछले दौर में आयुष में आवंटित नहीं हुए थे, वे भी संशोधित आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Sep 19, 2025

कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण Karnataka Examination Authority (केइए) ने घोषणा की है कि वह राज्य Karnataka के सात मेडिकल कॉलेजों में 400 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों MBBS Seats को शामिल करने के बाद, नीट-यूजी सीट आवंटन NEET-UG seat allotment के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग फिर से आयोजित करेगा।

यह कदम चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा नई स्वीकृत सीटों को समायोजित करने के लिए संशोधित सीट मैट्रिक्स जारी करने के बाद उठाया गया है।

इसमें एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा आयुष पाठ्यक्रमों के लिए भी काउंसलिंग शामिल है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने विकल्प-2 चुना था, आवश्यक शुल्क का भुगतान किया था और पिछले दौर में आयुष में आवंटित नहीं हुए थे, वे भी संशोधित आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं।

19 Sept 2025 05:05 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / नीट-यूजी : सीट आवंटन के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग फिर से

