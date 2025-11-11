दुकान के बाहर नवजात शिशु मिला, स्थानीय लोगों और पुलिस ने बचाया

पुलिस ने बच्चे को छोडऩे वाले व्यक्ति या लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। अधिकारी आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।बाल कल्याण समिति शिशु के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसकी औपचारिक देखरेख की जिम्मेदारी संभालेगी। अधिकारियों ने बताया कि बच्चे को या तो राज्य संचालित आश्रय गृह में रखा जाएगा या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत दत्तक ग्रहण के लिए भेजा जाएगा।