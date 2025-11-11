दुकान के बाहर नवजात शिशु मिला, स्थानीय लोगों और पुलिस ने बचाया

डोड्डबल्लापुर के पास तिरुमगोंदनहल्ली गांव में रविवार को एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर नवजात बालक लावारिश मिला। स्थानीय लोगों ने बच्चे को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही डोड्डबल्लापुर ग्रामीण पुलिस और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य मौके पर पहुंचे और शिशु को सुरक्षित निकाला। बाद में उसे इलाज के लिए डोड्डबल्लापुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
चिकित्सकों ने बताया कि बच्चा स्वस्थ है और उसकी स्थिति स्थिर है। उसे बाल रोग विभाग की देखरेख में आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।
पुलिस ने बच्चे को छोडऩे वाले व्यक्ति या लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। अधिकारी आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।बाल कल्याण समिति शिशु के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसकी औपचारिक देखरेख की जिम्मेदारी संभालेगी। अधिकारियों ने बताया कि बच्चे को या तो राज्य संचालित आश्रय गृह में रखा जाएगा या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत दत्तक ग्रहण के लिए भेजा जाएगा।
सीडब्ल्यूसी अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि ऐसी स्थिति में पुलिस या बाल हेल्पलाइन को तुरंत सूचना दें, क्योंकि परेशान माता-पिता के लिए सुरक्षित और कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं।
