कन्नड़ साहित्य और संस्कृति की विरासत पर गर्व : डॉ. पूर्णिमा

बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी (बीसीयू) ने शनिवार को सेंट्रल कॉलेज परिसर में भव्य समारोह आयोजित कर 70वां कन्नड़ राज्योत्सव मनाया और अपनी मासिक पत्रिका ‘अनिकेतना’ का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और लेखिका डॉ. आर. पूर्णिमा ने सेंट्रल कॉलेज के कन्नड़ विभाग में बिताए अपने छात्र जीवन की यादें ताजा करते हुए उन वरिष्ठ प्राध्यापकों और कन्नड़ संघ के सदस्यों को स्मरण किया जिन्होंने कन्नड़ साहित्य और संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने डॉ. चिदानंदमूर्ति और डॉ. जी.एस. शिवरुद्रप्पा जैसे विद्वानों को श्रद्धांजलि दी और कन्नड़ रंगमंच की समृद्ध परंपरा पर प्रकाश डाला।
बीसीयू के कुलसचिव नवीन जोसेफ ए. ने अपने वक्तव्य में सेंट्रल कॉलेज के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सी. राजगोपालाचारी जैसे महान विभूतियों ने इस संस्थान में अध्ययन किया था। उन्होंने प्रशासन में कन्नड़ भाषा के उपयोग को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
कुलपति प्रो. रमेश बी. ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए घोषणा की कि सेंट्रल कॉलेज कन्नड़ संघ जल्द ही अपनी शताब्दी मनाएगा।
