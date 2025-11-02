कन्नड़ साहित्य और संस्कृति की विरासत पर गर्व : डॉ. पूर्णिमा

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और लेखिका डॉ. आर. पूर्णिमा ने सेंट्रल कॉलेज के कन्नड़ विभाग में बिताए अपने छात्र जीवन की यादें ताजा करते हुए उन वरिष्ठ प्राध्यापकों और कन्नड़ संघ के सदस्यों को स्मरण किया जिन्होंने कन्नड़ साहित्य और संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने डॉ. चिदानंदमूर्ति और डॉ. जी.एस. शिवरुद्रप्पा जैसे विद्वानों को श्रद्धांजलि दी और कन्नड़ रंगमंच की समृद्ध परंपरा पर प्रकाश डाला।