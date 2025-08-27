बचपन को बचाना सामाजिक जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय कर्तव्य भी: गहलोत

आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए, राज्यपाल गहलोत ने बताया कि कर्नाटक में हर साल 2,000 से ज्यादा बच्चे लापता होते हैं, जिनमें से लगभग 10 प्रतिशत का कभी पता नहीं चल पाता। ज्यादातर पीड़ित लड़कियां हैं। तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, अंग व्यापार और जबरन भीख मंगवाने से जुड़ी घटनाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र और राज्य दोनों ने विशेष कार्यबल गठित किए हैं, जबकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध नेटवर्क पर नजर रख रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए अभिभावकों, स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों, नागरिकों और नागरिक समाज की सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।