बैंगलोर

परिपक्व होने तक जितना हो सके मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें : गुंडूराव

डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा है। लेकिन, सही मार्गदर्शन के अभाव में कई समस्याएं हो सकती हैं।

less than 1 minute read

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Oct 17, 2025

-जिम्मेदार डिजिटल उपयोग पर हो जोर

जब सोशल मीडिया पर परिपक्व मानसिकता नहीं होती है, तो गलत रास्ते पर जाने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे बच्चों और छात्रों के लिए यह उचित है कि वे परिपक्व होने तक जितना हो सके मोबाइल और सोशल मीडिया Mobile and Social Media से दूर रहें

।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने गुरुवार को राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) के सभागार में छात्रों के बीच जिम्मेदार डिजिटल उपयोग के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के विकास विषय पर आयोजित परामर्श कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।

मंत्री ने कहा, ऑस्ट्रेलिया Australia ने 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया है, क्योंकि आज के बच्चे फोन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं। डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा है। लेकिन, सही मार्गदर्शन के अभाव में कई समस्याएं हो सकती हैं। कुछ वीडियो गेम कई बच्चों की मौत का कारण बने हैं। ऐसे गेम्स सीधे उनके कोमल मन पर असर डालते हैं।इस कार्यक्रम में निम्हांस की निदेशक डॉ. प्रतिमा मूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मानसिक स्वास्थ्य विभाग की उप निदेशक डॉ. रजनी पार्थसारथी और स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त के.बी. शिवकुमार शामिल हुए।

Published on:

17 Oct 2025 06:40 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / परिपक्व होने तक जितना हो सके मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें : गुंडूराव

बैंगलोर

कर्नाटक

