परिपक्व होने तक जितना हो सके मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें : गुंडूराव

मंत्री ने कहा, ऑस्ट्रेलिया Australia ने 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया है, क्योंकि आज के बच्चे फोन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं। डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा है। लेकिन, सही मार्गदर्शन के अभाव में कई समस्याएं हो सकती हैं। कुछ वीडियो गेम कई बच्चों की मौत का कारण बने हैं। ऐसे गेम्स सीधे उनके कोमल मन पर असर डालते हैं।इस कार्यक्रम में निम्हांस की निदेशक डॉ. प्रतिमा मूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मानसिक स्वास्थ्य विभाग की उप निदेशक डॉ. रजनी पार्थसारथी और स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त के.बी. शिवकुमार शामिल हुए।