सफल जीवन के लिए मजबूत नैतिक चरित्र जरूरी : जस्टिस महादेवन

डॉ. विश्वनाथन ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का छह फीसदी शिक्षा के लिए आवंटित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर प्रकाश डाला और बताया कि वर्तमान में केवल तीन फीसदी ही खर्च किया जाता है। राज्य सरकारें शिक्षा व्यय का 75 फीसदी वहन करती हैं, जबकि केंद्र सरकार शेष राशि वहन करती है। तमिलनाडु अपने बजट का 21 फीसदी शिक्षा के लिए आवंटित करके देश में अग्रणी है।तमिलनाडु पुलिस अकादमी के निदेशक डीजीपी संदीप राय राठौर को आपदा प्रबंधन में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। कुल 8,310 छात्रों को स्नातक उपाधियां, 2,802 को स्नातकोत्तर उपाधियां और 451 को डॉक्टरेट उपाधियां प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त, 203 छात्रों को उनकी रैंकिंग के लिए सम्मानित किया गया और 68 उत्कृष्ट छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।