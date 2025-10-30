बीसीयू में बौद्ध दर्शन के अध्ययन को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन : कुलपति

बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी (बीसीयू) में बौद्ध दर्शन के अध्ययन Study of Buddhist philosophy को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। यह घोषणा कुलपति प्रो. रमेश बी. ने की।
वे बुधवार को बीसीयू, कलबुर्गी पाली संस्थान और डॉ. बी.आर. आंबेडकर अध्ययन केंद्र की ओर से आयोजित पाली-कन्नड़ शब्दकोश (खंड-4) के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा, पाली भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा Dalai Lama ने तुमकूरु विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शांति और समृद्धि विषय पर प्रेरक व्याख्यान दिया था। गौतम बुद्ध Gautam Buddha और डॉ. बी.आर. आंबेडकर के आदर्श और दर्शन, नए राष्ट्रीय संस्कृति निर्माण और आधुनिक भारत के विकास में मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ हैं।
कार्यक्रम में एनएएसी के पूर्व निदेशक डॉ. एस.सी. शर्मा ने शब्दकोश का विमोचन किया और कहा कि प्राचीन शास्त्रीय भाषा पाली ने भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है।पाली संस्थान के मानद निदेशक प्रो. मल्लेपुरम जी. वेंकटेश ने पाली और द्रविड़ भाषाओं, विशेष रूप से कन्नड़, के बीच भाषाई संबंधों पर प्रकाश डाला।
तुमकूरु विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. वाई. एस. सिद्धेगौड़ा ने कहा कि शब्दकोश साहित्य को पोषित करते हैं।