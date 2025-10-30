बीसीयू में बौद्ध दर्शन के अध्ययन को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन : कुलपति

उन्होंने कहा, पाली भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा Dalai Lama ने तुमकूरु विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शांति और समृद्धि विषय पर प्रेरक व्याख्यान दिया था। गौतम बुद्ध Gautam Buddha और डॉ. बी.आर. आंबेडकर के आदर्श और दर्शन, नए राष्ट्रीय संस्कृति निर्माण और आधुनिक भारत के विकास में मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ हैं।