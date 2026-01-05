शहर को मिलेगा नया हरित क्षेत्र, बैयप्पनहल्ली में बनेगा 65 एकड़ का ट्री पार्क

राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल M B Patil ने शनिवार को बताया कि यह ट्री पार्क 105 एकड़ की उस भूमि के एक हिस्से पर विकसित किया जाएगा, जो पहले राज्य सरकार की न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री (एनजीइएफ) के स्वामित्व में थी। उन्होंने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एनजीइएफ परिसर का दौरा कर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि ट्री पार्क को चार चरणों फेज-1, 1ए, 1बी और फेज-2 में विकसित किया जा रहा है। फेज-1ए का काम छह माह में पूरा होने की उम्मीद है। परिसर में पहले से मौजूद लगभग 8,500 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ हैं, जिनके वैज्ञानिक नाम प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। नीलगिरी के पेड़ों पर निर्णय वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाएगा।