पत्नी को कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए मजबूर हुआ किसान

नायक की पत्नी शिल्पा नायक का प्रसव होने वाला था। उन्होंने 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन पर कॉल किया। एम्बुलेंस गांव तक तो पहुंची, लेकिन दूर-दराज के इलाके में घर होने के कारण एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं पहुंच सकी। तब तक शिल्पा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। पति ने अपने रिश्तेदारों की मदद से अपनी पत्नी और नवजात शिशु Infant को कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। दोनों को चिक्कोडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों स्वस्थ हैं।

