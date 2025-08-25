Patrika LogoSwitch to English

पत्नी को कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए मजबूर हुआ किसान

शिल्पा नायक का प्रसव होने वाला था। उन्होंने 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन पर कॉल किया। एम्बुलेंस गांव तक तो पहुंची, लेकिन दूर-दराज के इलाके में घर होने के कारण एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं पहुंच सकी। तब तक शिल्पा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था।

Nikhil Kumar

Aug 25, 2025

-खराब सड़क के कारण घर तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस

एम्बुलेंस Ambulance की व्यवस्था होने के बावजूद एक महिला प्रसव पीड़ा Labor Pains से घंटों तड़पती रही। उसे घर पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा।

बेलगावी जिले के चिक्कोडी के निकट अदाहल्लाट्टी गांव के किसान Farmer भीमाशंकर नायक को प्रसव Child Birth के बाद अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना शनिवार की है। सड़क की खराब स्थिति Bad Road के कारण एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं पहुंच सकी।

नायक की पत्नी शिल्पा नायक का प्रसव होने वाला था। उन्होंने 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन पर कॉल किया। एम्बुलेंस गांव तक तो पहुंची, लेकिन दूर-दराज के इलाके में घर होने के कारण एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं पहुंच सकी। तब तक शिल्पा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। पति ने अपने रिश्तेदारों की मदद से अपनी पत्नी और नवजात शिशु Infant को कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। दोनों को चिक्कोडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों स्वस्थ हैं।

एक पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि भीमाशंकर नायक गांव के बाहरी इलाके नायकवस्ती इलाके में रहते हैं। इस इलाके में अच्छी सड़कें नहीं हैं। इलाके तक जाने सड़कें कीचड़ से भरी हैं और वाहनों के चलने लायक नहीं हैं।

25 Aug 2025 06:51 pm

