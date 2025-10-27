नर्सिंग सीटें बढऩे का लाभ छात्रों को कम निजी कॉलेजों को ज्यादा

इसके बाद, केइए ने नई सीटें आवंटित करने के लिए एक विस्तारित मॉप-अप राउंड आयोजित किया। हालांकि, केवल 350 छात्र ही विस्तारित राउंड सीट आवंटन में भाग ले पाए। शेष सीटों को प्रबंधन कोटे में बदल दिया गया है। स्वीकृत सभी 1,500 अतिरिक्त सीटें सरकारी कोटे के अंतर्गत थीं।सरकारी सीट से वंचित एक छात्रा ने कहा, विस्तारित दौर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई उम्मीदवारों को अन्य पाठ्यक्रम लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब, हम प्रवेश वापस नहीं ले सकते क्योंकि कॉलेज फीस वापस नहीं करेगा।