सर्वेक्षण का उद्देश्य विभाजन नहीं : गुंडूराव

सरकार Karnataka Government इस सर्वेक्षण से किसी को भी विभाजित नहीं करना चाहती है। इसका उद्देश्य समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर व्यापक आंकड़े एकत्र करना है।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Sep 22, 2025

मंगलूरु जिला प्रभारी मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि एक समूह कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से किए जाने वाले सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण Social and Educational Survey के बारे में भ्रम पैदा कर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सर्वेक्षण शुरू करते समय आयोग लोगों की सभी चिंताओं का समाधान करेगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस Congress के नेतृत्व वाली सरकार का यह सर्वेक्षण कराने में कोई दुर्भावना नहीं है। सरकार Karnataka Government इस सर्वेक्षण से किसी को भी विभाजित नहीं करना चाहती है। इसका उद्देश्य समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर व्यापक आंकड़े एकत्र करना है। इससे सरकार को विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और नीति-निर्माण तथा बजटीय आवंटन के लिए एक मजबूत डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित जाति जनगणना पर भाजपा की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।

ब्राह्मण ईसाईयों का मुद्दा उठाते हुए आयोग को पत्र लिखने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैंने दो हफ्ते पहले पत्र लिखा था। सर्वेक्षण में कोई भ्रम नहीं है। यह सुचारू रूप से चलेगा।

22 Sept 2025 08:04 pm

