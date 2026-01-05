महानरेगा पर आरोप निराधार, मुख्यमंत्री भाषा पर संयम रखें: जोशी

उन्होंने बताया कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से चल रही है और केंद्र सरकार ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए हैं। बदलावों का मुख्य उद्देश्य रोजगार और आजीविका को सशक्त करना है। नई योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा और काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली व्यवस्था में कई अनियमितताएं और फंड के दुरुपयोग के मामले सामने आए थे, जिन्हें नई योजना में जीपीएस तकनीक के जरिए रोका जाएगा। ग्राम पंचायतों को यह अधिकार होगा कि वे तय करें कि कौन-से कार्य किए जाएं, इसमें कोई केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं होगा।