श्रीहरिकोटा में 2029 तक ऑपरेशनल होगा तीसरा लांच पैड

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा है कि तीसरे लांच पैड से मुख्य रूप से अगली पीढ़ी के प्रक्षेपणयान एनजीएलवी का प्रक्षेपण होगा। यहां से अत्याधुनिक प्रक्षेपणयान एलवीएम-3 का भी प्रक्षेपण हो सकेगा। श्रीहरिकोटा में पहले लांच पैड का निर्माण पीएसएलवी के प्रक्षेपण के लिए किया गया। इस िलांच पैड से जीएसएलवी या एलवीएम-3 का प्रक्षेपण संभव नहीं है, क्योंकि यह नए प्रक्षेपणयानों में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक अथवा सेमीक्रायोजेनिक इंजन के अनुकूल नहीं है। अगली पीढ़ी के प्रक्षेपणयान एनजीएलवी की प्रस्तावित ऊंचाई 91 मीटर है। यह ऊंचाई एलवीएम-3 की ऊंचाई से लगभग दो गुना से अधिक है। इसलिए एनजीएलवी के लिए एक बिल्कुल अलग लांच पैड की आवश्यकता है।