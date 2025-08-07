सरकारी अस्पतालों के बाहर जन औषधि केंद्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं : गुंडूराव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा J P Nadda ने जन औषधि केंद्रों Jan Aushadhi Centres को राज्य सरकार द्वारा मंज़ूरी दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या को पत्र लिखा था। गुंडूराव ने नड्डा को स्पष्टीकरण देते हुए अपने पत्र में कहा कि राज्य में 1,417 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं और कर्नाटक देश में शीर्ष पर है। कर्नाटक सरकार सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक औषधि सूची (इएमएल) के अनुसार सभी आवश्यक दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है।सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाओं से वंचित किए जाने की किसी भी संभावना से बचने के लिए, राज्य सरकार ने सरकारी चिकित्सकों को केवल वहीं दवाएं लिखने के लिए निर्देशित किया है, जो सरकार आपूर्ति करती है। इससे मरीज सरकारी अस्पतालों के परिसरों में संचालित व्यावसायिक दुकानों से दवाइयां खरीदने पर मजबूर नहीं होंगे।