सच्चाई के लिए कांग्रेस में जगह नहीं, इसे खतरे के रूप में देखती है पार्टी: भाजपा

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा कि कांग्रेस में सच बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि तीसरी पीढ़ी के कांग्रेस नेताओं को गुलाम समझने की मानसिकता अभी खत्म नहीं हुई है। केएन राजण्णा एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता हैं। उन्होंने अपने विभाग में कुशलता से काम किया है। एक वरिष्ठ नेता को इस्तीफा नहीं देने देना उनके अनुभव, दक्षता और अनुसूचित जनजाति समुदाय का अपमान है। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के लिए भी यह एक झटका है और आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है। जैसा कि राजण्णा ने कहा, कांग्रेस में क्रांति शुरू हो गई है। यह एक कटु सत्य है कि कांग्रेस के शासनकाल में वोटों का जोड़-तोड़ हुआ था। ईमानदारी से बात करने के लिए राजण्णा की सराहना होनी चाहिए।