रिश्वत मामले में तीन सरकारी चिकित्सक निलंबित

निलंबित किए गए चिकित्सकों में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेेंगलूरु के एनाटॉमी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. चैत्रा एम.एस.; मण्ड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. मंजप्पा सी.एन. और बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अशोक शेल्के शामिल हैं।