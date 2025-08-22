विशाल समुद्री सीमा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 100 से अधिक उपग्रहों की निगहबानी जरूरी: सोमनाथ

सोमनाथ: मुझे यकीन है कि अब कमी का एहसास हो रहा है। इसीलिए अधिक से अधिक उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण की मंजूरी दी जा रही है। अगले 5 वर्षों में हमारे पास लगभग 100 से 150 उपग्रह होने चाहिए। लचर उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र और उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण प्रणालियों की आपूर्ति पर निर्भरता एक बड़ी चुनौती है। इसके कारण हम बड़ी संख्या में उपग्रहों का उत्पादन और प्रक्षेपण करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और कुछ उच्च-स्तरीय उपकरणों का स्वदेशी विकास, साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है। हमें लगभग 100 भू-अवलोकन उपग्रहों के समूह की आवश्यकता है जो हर 15 से 20 मिनट पर री-विजिट करे (एक ही स्थान के ऊपर से 15-20 मिनट में एक उपग्रह गुजरे) और राडार, ऑप्टिल, थर्मल इमेजिंग प्रदान करे। सुरक्षित संचार के लिए भी हमें उपग्रहों का एक बड़ा समूह होना चाहिए, जिसकी पहुंच वैश्विक हो और उसका संचालन निजी क्षेत्र करे। पृथ्वी की भू-स्थिर (जियो) और मध्यम कक्षा (एमईओ) में नाविक प्रणाली के उपग्रहों हों और उनकी पहुंच वैश्विक होनी चाहिए। अगर हमें अपने विशाल समुद्र और सीमाओं की रक्षा करनी है, तो सरकारी वित्त पोषण और वाणिज्यिक संचालन के साथ एक व्यवहारिक समाधान अवश्य निकालना होगा।