तलापडी से सुरतकल तक रिंग रोड बनाने की योजना पर काम जारी : गुंडूराव

उन्होंने कहा, कर्नाटक में रहने वाला हर कोई, चाहे वह किसी भी धर्म, भाषा या इलाके का हो, कन्नड़ है। कर्नाटक Karnataka के लोग मिलजुलकर रहने और सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर और सभी समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाकर, हम सद्भाव बनाए रख सकते हैं और मिलकर जिले को विकास की ओर ले जा सकते हैं।