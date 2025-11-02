Patrika LogoSwitch to English

तलापडी से सुरतकल तक रिंग रोड बनाने की योजना पर काम जारी : गुंडूराव

कर्नाटक Karnataka के लोग मिलजुलकर रहने और सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर और सभी समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाकर, हम सद्भाव बनाए रख सकते हैं और मिलकर जिले को विकास की ओर ले जा सकते हैं।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 02, 2025

मंगलरु जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि सरकार का तलापडी से सुरतकल तक रिंग रोड बनाने की योजना है। शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रिंग रोड बनाने की योजना पर काम जारी है।

शांति का बगीचा

जिले के नेहरू मैदान में 70वें कन्नड़ राज्योत्सव समारोह को संबोधित कर रहे मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी मातृभाषा का सम्मान करने की अहमियत पर जोर दिया था। इसी तरह, राष्ट्रीय कवि कुवेम्पु ने कर्नाटक को सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा बताया था।

कन्नड़ भाषा को कुर्बान नहीं करना चाहिए

उन्होंने कहा, हमें किसी भी वजह से कन्नड़ भाषा को कुर्बान नहीं करना चाहिए। भाषा को लेकर कट्टरता से बचना चाहिए, लेकिन कन्नड़ के लिए गहरा प्यार जरूरी है। सिर्फ गर्व और प्यार से ही हम भाषा को बचा सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। जो लोग कन्नड़ नहीं जानते, उन्हें इसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

मिलकर करें विकास

उन्होंने कहा, कर्नाटक में रहने वाला हर कोई, चाहे वह किसी भी धर्म, भाषा या इलाके का हो, कन्नड़ है। कर्नाटक Karnataka के लोग मिलजुलकर रहने और सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर और सभी समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाकर, हम सद्भाव बनाए रख सकते हैं और मिलकर जिले को विकास की ओर ले जा सकते हैं।

सरकार प्रतिबद्ध

राज्य सरकार प्रशासन को लोगों के करीब लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, किसानों और खेतिहर मजदूरों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण पर खास ध्यान दिया जाएगा।

सात और इंदिरा कैंटीन

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के अमृत नगरोथाना (चौथा चरण) कार्यक्रम के तहत, दक्षिण कन्नड़ में 13 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 110 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 144 काम अब तक पूरे हो चुके हैं। जिले में पहले से चल रही 19 कैंटीनों के अलावा सात और इंदिरा कैंटीन शुरू करने की योजना है।

केपीएस के तौर पर अपग्रेड होंगे 18 स्कूल

नेत्रवती नदी के बाएं किनारे को बचाने के लिए, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट उल्लाल तालुक में पावूर से बोलियारू तक 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लागू कर रहा है। सरकार ने दक्षिण कन्नड़ के 18 स्कूलों को कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) के तौर पर अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी है।

केपीएस मॉडल को जिले के और स्कूलों में लागू करने की योजना पर काम चल रहा है।

मंदिर निर्माण जल्द

मंत्री ने बताया कि मंगलूरु में बहुप्रतीक्षित रंग मंदिर के निर्माण के लिए भी टेंडर मंगाए गए हैं। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इससे जिले के कला और साहित्य प्रेमियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।

95 लोगों और संगठनों को मिला सम्मान

इस मौके पर, 95 लोगों और अलग-अलग संगठनों को दक्षिण कन्नड़ जिला सम्मान दिए गए। दक्षिण कन्नड़ स्काउट्स एंड गाइड्स टीम ने मार्च पास्ट में पहला स्थान हासिल किया, जबकि अलग-अलग स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।

Hindi News / Karnataka / Bangalore / तलापडी से सुरतकल तक रिंग रोड बनाने की योजना पर काम जारी : गुंडूराव

