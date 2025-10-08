खेत में फसल काटते समय सांप के डसने से महिला की मौत, पीछे छोड़ गई चार पुत्रियां और एक पुत्र

Photo- Patrika
सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ईटाला में एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांव की बद्दी पत्नी मणिया वलवाई (36 वर्ष) खेत में मक्का की फसल काटने के बाद उसे इकट्ठा कर रही थी, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया।
महिला के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सज्जनगढ़ ले जाया गया। उपचार के दौरान हालत गंभीर होने के कारण महिला ने सोमवार दोपहर को दम तोड़ दिया।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम पुलिस की मौजूदगी में करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि खेत में सांप को देखने के बाद उसे सपेरे से पकड़वाया गया।
थाना अधिकारी का चार्ज संभाल रहे एएसआई जगदीश चंद्र ने बताया कि महिला को दाएं हाथ पर फसल काटते समय सांप ने डसा था। सांप के जहरीला होने से उसकी मौत हो गई। मृतका अपने पीछे चार पुत्रियां और एक पुत्र छोड़ गई है।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग