खेत में फसल काटते समय सांप के डसने से महिला की मौत, पीछे छोड़ गई चार पुत्रियां और एक पुत्र

थाना अधिकारी का चार्ज संभाल रहे एएसआई जगदीश चंद्र ने बताया कि महिला को दाएं हाथ पर फसल काटते समय सांप ने डसा था। सांप के जहरीला होने से उसकी मौत हो गई। मृतका अपने पीछे चार पुत्रियां और एक पुत्र छोड़ गई है।