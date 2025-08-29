Banswara : बांसवाड़ा से Rs 500-500 के 9 जाली नोट आरबीआई पहुंचे, मामला दर्ज, जांच शुरू

Banswara : भारतीय रिजर्व बैंक के जयपुर कार्यालय में फटे-पुराने नोटों के साथ बांसवाड़ा की भारतीय स्टेट बैंक शाखा से भेजे 500-500 के 9 जाली नोट पकड़े गए है। मामला भारतीय मुद्रा जाली नोट प्रचालित करने था। जिसे लेकर मामला बांसवाड़ा कोतवाली पहुंचा है। इस पर पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दिया है।
इस संबंध में नोडल थाना जयपुर पूर्व में आरबीआई, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक विशाल पुत्र देवजीभाई देसाई ने नोडल पुलिस थाना जयपुर पूर्व गांधीनगर में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि जनवरी 2025 में जून 2025 की अवधि के दौरान बांसवाड़ा की भारतीय स्टेट बैंक शाखा से भेजे गए गंदे नोटों का परीक्षण किया गया, तो उनमें 500-500 के 9 यानी चार हजार पांच सौ रुपए के जाली नोट पाए गए।
भारतीय मुद्रा नोटों को जाली छापना और परिचालित करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 178 से 182 के तहत अपराध है। लिहाजा आरबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच का आग्रह किया। साथ ही स्पष्ट किया कि कि मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तो पहले नोटों का किसी नोट मुद्रण प्रेस या फोरेंसिक साइंस लेब से जांच करवाई जाए।
जांच व न्यायालय में कार्रवाई के बाद जाली नोट और रिपोर्ट आरबीआई को वापस किए जाएं। इस पर जयपुर में जीरो नम्बर एफआईआर दर्ज कर घटनास्थल बांसवाड़ा का होने से मामला कोतवाली भेजा गया। इस पर यहां बीएनएस की धारा 179 के तहत केस दर्ज किया।