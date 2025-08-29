Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara : बांसवाड़ा से Rs 500-500 के 9 जाली नोट आरबीआई पहुंचे, मामला दर्ज, जांच शुरू

Banswara : भारतीय रिजर्व बैंक के जयपुर कार्यालय में फटे-पुराने नोटों के साथ बांसवाड़ा की भारतीय स्टेट बैंक शाखा से भेजे 500-500 के 9 जाली नोट पकड़े गए है। जयपुर में मामला दर्ज कर मामला बांसवाड़ा कोतवाली भेज दिया गया।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 29, 2025

Banswara 9 fake notes of Rs 500 each reached RBI case registered jaipur investigation started
फाइल फोटो पत्रिका

Banswara : भारतीय रिजर्व बैंक के जयपुर कार्यालय में फटे-पुराने नोटों के साथ बांसवाड़ा की भारतीय स्टेट बैंक शाखा से भेजे 500-500 के 9 जाली नोट पकड़े गए है। मामला भारतीय मुद्रा जाली नोट प्रचालित करने था। जिसे लेकर मामला बांसवाड़ा कोतवाली पहुंचा है। इस पर पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दिया है।

गंदे नोटों का किया गया परीक्षण, 9 जाली नोट पाए गए

इस संबंध में नोडल थाना जयपुर पूर्व में आरबीआई, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक विशाल पुत्र देवजीभाई देसाई ने नोडल पुलिस थाना जयपुर पूर्व गांधीनगर में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि जनवरी 2025 में जून 2025 की अवधि के दौरान बांसवाड़ा की भारतीय स्टेट बैंक शाखा से भेजे गए गंदे नोटों का परीक्षण किया गया, तो उनमें 500-500 के 9 यानी चार हजार पांच सौ रुपए के जाली नोट पाए गए।

ये भी पढ़ें

Makhana Cultivation : बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी मखाने की खेती, पूर्णिया में सीखेंगे किसान गुर, होंगे मालामाल
बांसवाड़ा
Rajasthan Makhana Cultivation After Bihar Farmers learn tricks in Purnia and will become rich

भारतीय मुद्रा नोटों को जाली छापना अपराध

भारतीय मुद्रा नोटों को जाली छापना और परिचालित करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 178 से 182 के तहत अपराध है। लिहाजा आरबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच का आग्रह किया। साथ ही स्पष्ट किया कि कि मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तो पहले नोटों का किसी नोट मुद्रण प्रेस या फोरेंसिक साइंस लेब से जांच करवाई जाए।

बीएनएस की धारा 179 के तहत केस दर्ज

जांच व न्यायालय में कार्रवाई के बाद जाली नोट और रिपोर्ट आरबीआई को वापस किए जाएं। इस पर जयपुर में जीरो नम्बर एफआईआर दर्ज कर घटनास्थल बांसवाड़ा का होने से मामला कोतवाली भेजा गया। इस पर यहां बीएनएस की धारा 179 के तहत केस दर्ज किया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग पदनाम होंगे खत्म, सभी संविदा शिक्षकों का एक ही होगा पदनाम
बीकानेर
Rajasthan Government Schools Different Designations Abolished all contract teachers will have same designation Shala Sahayak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 09:18 am

Published on:

29 Aug 2025 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara : बांसवाड़ा से Rs 500-500 के 9 जाली नोट आरबीआई पहुंचे, मामला दर्ज, जांच शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.