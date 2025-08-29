Banswara : बांसवाड़ा से Rs 500-500 के 9 जाली नोट आरबीआई पहुंचे, मामला दर्ज, जांच शुरू

इस संबंध में नोडल थाना जयपुर पूर्व में आरबीआई, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक विशाल पुत्र देवजीभाई देसाई ने नोडल पुलिस थाना जयपुर पूर्व गांधीनगर में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि जनवरी 2025 में जून 2025 की अवधि के दौरान बांसवाड़ा की भारतीय स्टेट बैंक शाखा से भेजे गए गंदे नोटों का परीक्षण किया गया, तो उनमें 500-500 के 9 यानी चार हजार पांच सौ रुपए के जाली नोट पाए गए।