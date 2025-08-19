Makhana Cultivation : बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी मखाने की खेती, पूर्णिया में सीखेंगे किसान गुर, होंगे मालामाल

Makhana Cultivation : राजस्थान का आदिवासी बहुल जिला बांसवाड़ा अब एक नई कृषि क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। जिस ‘मखाने’ ने हाल ही में बिहार की राजनीति में चर्चा बटोरी, वही मखाना अब बांसवाड़ा की धरती पर उगाने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने जिले को इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में राजस्थान के अन्य जिलों में भी मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मखाना उत्पादन के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है।