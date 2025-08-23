Banswara ACB: 20 हजार की घूस लेते रिश्वत लेते क्षेत्रीय वन अधिकारी और वनपाल गिरफ्तार, इस काम के लिए मांगी थी घूस

एसीबी को शिकायत मिली थी कि परिवादी की फर्म ने वन रेंज में नर्सरी सुधार व अन्य मरम्मत कार्यों के बिल पेश किए थे, जिन्हें पास करने के लिए 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में 80 हजार रुपए की मांग की जा रही है। सत्यापन के दौरान वनपाल लाडजी गरासिया ने अग्रिम 20 हजार रुपए क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए लेने पर सहमति जताई।