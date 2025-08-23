Patrika LogoSwitch to English

शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara ACB: 20 हजार की घूस लेते रिश्वत लेते क्षेत्रीय वन अधिकारी और वनपाल गिरफ्तार, इस काम के लिए मांगी थी घूस

एसीबी की टीम ने सज्जनगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी और वनपाल 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

बांसवाड़ा

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

Banswara ACB
Photo- Patrika

बांसवाड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने शनिवार को सज्जनगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रथम) शांति‍लाल चावला और वनपाल लाडजी गरासिया को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

15 प्रतिशत कमीशन के रूप में 80 हजार की मांग की थी

एसीबी को शिकायत मिली थी कि परिवादी की फर्म ने वन रेंज में नर्सरी सुधार व अन्य मरम्मत कार्यों के बिल पेश किए थे, जिन्हें पास करने के लिए 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में 80 हजार रुपए की मांग की जा रही है। सत्यापन के दौरान वनपाल लाडजी गरासिया ने अग्रिम 20 हजार रुपए क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए लेने पर सहमति जताई।

एसीबी उदयपुर रेंज के डीआईजी प्रहलाद सिंह कृष्णिया के सुपरविजन और एएसपी ऋषिकेश मीना के नेतृत्व में बांसवाड़ा टीम ने शनिवार को ट्रैप कार्रवाई की। इस दौरान लाडजी गरासिया को परिवादी से 20 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा।

आरोपियों से पूछताछ, आवास की तलाशी

पूरे प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी शांति‍लाल चावला की संलिप्तता मिलने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। चावला के उदयपुर स्थित निवास, डूंगरा रेंज कार्यालय परिसर स्थित आवास और गरासिया के आवास की तलाशी ली जा रही है।

23 Aug 2025 04:55 pm

