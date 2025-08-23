खाटूश्यामजी मंदिर में आतंकी हमले की मॉकड्रिल, मिनटों में 2 ‘आतंकी’ ढेर, फिल्मी अंदाज में चला ऑपरेशन

मॉकड्रिल तो सफल रही, लेकिन इसने मंदिर परिसर के बाहर की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। मंदिर प्रशासन ने 350 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात कर रखे हैं। साथ ही 225 सीसीटीवी कैमरे, जिनमें कई हाई-ज़ूम कैमरे भी हैंं। फिर भी मंदिर परिसर के बाहर की सुरक्षा नाममात्र ही है। प्रशासन के होमगार्ड भी कम संख्या में हैं और उनका वेतन भी मंदिर कमेटी को ही वहन करना पड़ता है।