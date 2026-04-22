Rajasthan News: राजस्थान में फर्जी डिग्री पर बड़ा एक्शन, 18 PTI बर्खास्त, ऐसे हुआ था खुलासा

जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जयेश पाटीदार भानो का पारडा, लक्ष्मण पाटीदार ईटाला, देवेंग सिंह यूपीएस राजपुरा, विनोद पाटीदार बारीगामा, प्रवीणकुमार सिंगपुरा, सुनीलकुमार पाटीदार, सरेडी छोटी, कमलेश पाटीदार कडदा, जिगर पाटीदार जीवखूंटा, लक्ष्य पाटीदार टामटिया आनन्दपुरी, अंकित पाटीदार सालिया, भीमसिंह यूपीएएस गोडा, दिलीप पाटीदार खेडा वडली पाडा, अक्षय गुर्जर, मियासा, ईश्वरलाल पाटीदार करणपुर, यश जोशी डूंगरिया, जगदीश चन्द्र पाटीदार मैंयावत, रोनक कलाल यूपीएस सोडाला दुदा एवं लविशकुमार पाटीदार नवापाडा के नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए हैं।