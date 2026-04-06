Banswara State Highway : बांसवाड़ा में गढ़ी- कुशलगढ़ स्टेट हाईवे 54-ए खस्ताहाल, बढ़ रहा जनाक्रोश, कब शुरू होगा निर्माण?

Banswara State Highway : बांसवाड़ा के परतापुर में गढ़ी–कुशलगढ़ स्टेट हाईवे 54ए की जर्जर हालत अब आमजन और वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। करीब एक दशक पहले घोषित इस मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे, आबादी क्षेत्रों में अतिक्रमण, उड़ती धूल और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोजाना सफर करने वाले लोग कमर दर्द सहित अन्य समस्याओं से भी परेशान हैं, जिससे जनाक्रोश बढ़ रहा है।