बांसवाड़ा: दो युवकों के खातों में आया पैसा, तीन करोड़ रुपए का किया ट्रांजेक्शन, जानें पूरा मामला

इस साल जनवरी में साइबर थाना हैदराबाद, तेलंगाना में दर्ज दो प्रकरणों में सुभीत नाम के शख्स के साथ 16 लाख 57 हजार 980 रुपए और दूसरे परिवादी रघुनंदन के साथ हुई 98 लाख 51 हजार 170 रुपए की साइबर ठगी के मामलों में 1 लाख 132 रुपए अगस्त, 2024 में भरतसिंह के इक्विटास बैंक शाखा, बांसवाड़ा में जमा हुए। बैंक खाते के स्टेटमेंट के अनुसार 10 अगस्त, 2020 से 9 जून, 2025 के बीच इस खाते में ऑनलाइन 2 करोड़ 33 लाख 57 हजार 419 रुपए जमा और 2 करोड़ 33 लाख 57 हजार 35 रुपए ऑनलाइन विड्रॉल किए गए।