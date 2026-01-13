Rajasthan New Ring Road: राजस्थान में यहां बनेगी नई रिंग रोड, DPR बनाने को मिली मंजूरी: ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

बांसवाड़ा। तेजी से विकसित हो रहे शहर में यातायात दबाव बढ़ने से अब रिंग रोड की जरूरत महसूस की जाने लगी है। शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से शहर के चारों तरफ 20 किलोमीटर का रिंग रोड बनाने को लेकर तैयारी की जा रही है। रिंग रोड के बनने से न सिर्फ औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि शहरी क्षेत्र में भारी यातायात का दवाब भी कम होगा।