Rajasthan: भाजपा विधायक कैलाश मीणा के बड़े बेटे का निधन, गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार, सीएम ने जताया दुख

भाजपा विधायक कैलाश मीणा के बड़े बेटे अभिषेक मीणा (फाइल फोटो-पत्रिका)
बांसवाड़ा। जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कैलाश मीणा के बड़े बेटे अभिषेक मीणा का शनिवार देर रात निधन हो गया। करीब 35 वर्षीय अभिषेक पिछले कई दिनों से किडनी और लिवर संबंधी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, जहां रात में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही गढ़ी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार, अभिषेक को लगभग पन्द्रह दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की पूरी टीम उनके इलाज में जुटी थी, लेकिन हालत लगातार नाजुक बनी रही। शनिवार को हालत अधिक बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके।
अभिषेक मीणा राजनीतिक रूप से सक्रिय युवाओं में गिने जाते थे। वे भाजपा युवा मोर्चा और एबीवीपी से जुड़े रहे और संगठनात्मक कार्यक्रमों में नियमित भूमिका निभाते थे। उनकी सामाजिक छवि भी काफी मजबूत थी, जिसके कारण स्थानीय युवाओं में वह लोकप्रिय थे। परिवार में उनकी पत्नी, एक 5 वर्षीय बेटा और लगभग 4 महीने का छोटा बेटा है।
विधायक कैलाश मीणा के कुल सात बच्चे हैं, जिनमें पांच बेटियां और दो बेटे थे। अभिषेक दूसरे नंबर पर थे। छोटा बेटा जनित मीणा कृषि कार्यों में परिवार का सहयोग करता है। अभिषेक स्वयं बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का कार्य संभालते थे।
रविवार दोपहर लगभग 3 बजे चंदनपुरा बोरी स्थित पैतृक गांव में अभिषेक का अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 'इस कठिन समय में वे शोकाकुल परिवार के साथ हैं और भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं।'
