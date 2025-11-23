Rajasthan: भाजपा विधायक कैलाश मीणा के बड़े बेटे का निधन, गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार, सीएम ने जताया दुख

बांसवाड़ा। जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कैलाश मीणा के बड़े बेटे अभिषेक मीणा का शनिवार देर रात निधन हो गया। करीब 35 वर्षीय अभिषेक पिछले कई दिनों से किडनी और लिवर संबंधी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, जहां रात में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही गढ़ी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।