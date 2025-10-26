Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगा अत्याधुनिक सेंटर, मिलेगा रोजगार, 10 हजार वर्ग मीटर जमीन की तलाश

इसके बाद इस जमीन पर उद्योग नहीं लगा। लंबे समय से इस जमीन को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। आखिर में इस जमीन को रीको को देने का निर्णय लिया गया है। जबकि डूंगरपुर के भाटोली में जमीन को अधिग्रहित कर रीको को दी जाएगी। इसके लिए रीको ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बांसवाड़ा में रीको को यह छठा क्षेत्र होगा। इससे पहले ठिकरिया, पीपलवा, कुशलगढ़, घाटोल और परतापुर में क्षेत्र बनाए जा चुके हैं। इसमें ठीकरिया और पीपलवा पूर्ण विकसित हो चुके हैं।