राजस्थान में यहां शादी-ब्याह में अब डीजे, कपड़े और बर्तन पर रहेगी पाबंदी, जानें वजह

इसके अलावा नोतरा प्रथा को कम करने, होली पर ढूंढोत्सव में घर के रिश्तेदारों को ही शामिल करने और मृत्यु भोज में केवल दाल-चावल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समाज में शादी-ब्याह में डीजे पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके उल्लंघन पर एक लाख रुपए का जुर्माना होगा। प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए करियर गाइडेंस शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में विट्टल चावड़ा, हकरु भाई कटारा, लक्ष्मणलाल डिंडोर, रमेश पांडव और अन्य समाजजन ने भी विचार प्रस्तुत किए।