डूंगरपुर: नवजात शिशुओं व माताओं को वस्त्र वितरित

डूंगरपुर. महावीर इन्टरनेशनल वीरा प्रिय दर्शना की ओर से बुधवार को वात्सल्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व एंव स्वस्थ शिशु जागरूकता अभियान के तहत मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में संस्था से प्राप्त नवजात शिशुओं के लिए बेबी किट एंव भामाशाह के सहयोग से माताओं के लिए 50 वस्त्रों का वितरण किया गया। इस पर अवसर पर सोनिया, भाविन, विजय जैन , अध्यक्षा कल्पना दोषी, सचिव पुष्पक, ममता भट्ट, पूजा जैन, श्वेता सरैया, सुषमा जैन, रेखा जोशी, शीला मोदी, नेहा शर्मा आदि उपस्थित रहे।