डूंगरपुर की आवाज बनें रोहित दोशी: आजाद नगर शहर में मक्खी, मच्छर और कीट पंतगों का प्रकोप ज्यादा

डूंगरपुर वॉयस शहर की एक्टिविटीज, एक्शन, रिएक्शन और पोल्स के कॉलम के जरिये डूंगरपुर की आवाज बनें रोहित दोशी ञ्च आजाद नगर शहर में मक्खी, मच्छर और कीट पंतगों का प्रकोप ज्यादा हो रहा है। अधिकांश शहर की सीवरेज नालियों में गदंगी और मलबा भरा हुआ है। इसकी नियमित सफाई पर परिषद को ध्यान देने की जरुरत। अविचल कोटडिया ञ्च गांधी आश्रम युवा पीढ़ी में यातायात जागरूकता को लेकर विशेष पहल समय समय पर की जानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेज में लाइसेंस जांच व समझाइश शिविर जैसी गतिविधियां होनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग